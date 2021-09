BELLAGIO – Lavoratori, clienti ma pure passanti in imminente pericolo di vita. Per questo motivo è stata posta sotto sequestro la piattaforma di Dinner in the sky, in questo giorni attiva a Bellagio ma nota anche nel ramo orientale per gli appuntamenti sul lungolago di Dervio.

Sabato pomeriggio il nucleo Carabinieri dell’Ispettorato del lavoro di Como e i militari della Guardia di finanza hanno effettuato una ispezione per verificare tanto la corretta e sicura installazione della struttura quanto la regolarità del personale impiegato e il rispetto delle norme per la somministrazione di cibi.