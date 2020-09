BELLANO – A Bellano è in arrivo l’idroambulanza al servizio del centro-alto Lario. Partito nell’autunno del 2019, questo progetto sta prendendo forma e si propone di “prendere il largo” con l’inizio del nuovo anno.

Il Lago di Como è ogni anno sempre più frequentato da utenti che ne apprezzano le acque per nuotare o praticare sport, per navigare con natanti, barche a vela, canoe, tavole sup, kite-surf, wind-surf. Anche le pareti a strapiombo sulla costa sono divenute palestre o campi da arrampicata sportiva. Il desiderio di essere d’aiuto a chi si trova in difficoltà durante le attività praticate in ambiente acquatico ha spinto il Soccorso Bellanese ad elaborare un progetto e a reperire le risorse per la sua realizzazione.