COLICO – Simone Petilli non è soddisfatto, la stagione appena lasciata alle spalle non lo rende felice. Certo aver partecipato al Giro d’Italia (il suo terzo in carriera) è un punto a favore anche perché la sua ultima apparizione era datata 2016.

Al quinto anno nei professionisti il 28enne passista nato a Bellano voleva dare di più come vedremo in seguito.

Petilli, diamo un voto a questo 2020/21: contento?

“Non più di tanto, al Giro d’Italia volevo lasciare il segno. L’obiettivo era vincere una tappa e con …

L’INTERVISTA COMPLETA IN QUESTA PAGINA: