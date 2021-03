COLICO – Prosegue l’attività i controllo del territorio da parte dei carabinieri, monitorando non solo il rispetto della normativa anti-Covid.

Nei giorni scorsi i reparti speciali Nil – Nucleo ispettorato del lavoro – di Lecco e Nas – Nucleo Antisofisticazione e Sanità – di Brescia, supportati dai militari del territorio, hanno accertato a Colico la presenza di alimenti scaduti in un albergo e in un ristorante, in quest’ultimo con anche l’impiego di un lavoratore ‘in nero’. Per gli esercenti inevitabile la sanzione amministrativa.

A Bellano invece i carabinieri della locale stazione hanno segnalato alla Prefettura due quarantenni trovati in possesso di due grammi di Cocaina.

RedCro