COLICO – Nella tarda serata di domenica i militari della Stazione Carabinieri di Colico hanno tratto in arresto per furto aggravato un ventiquattrenne e una ventunenne residenti in provincia di Sondrio.

I due dopo aver chiesto un passaggio in auto ad una donna di Dongo incontrata davanti al Fuentes, si sono impossessati nel tragitto del cellulare e del portafogli contenuti nella borsa della guidatrice. La ragazza arrestata, residente in Valchiavenna, è la stessa attualmente sotto processo per la cessione di droga che avrebbe causato la morte di Daniel e Riccardo …

