COLICO – A Colico corsa a tre per le elezioni comunali del 3 e 4 ottobre prossimo. In cerca di riconferma la sindaca uscente Monica Gilardi con la lista di centrodestra ‘Noi per Colico’, si ripresenta per l’area di centrosinistra l’ex primo cittadino, poi consigliere di minoranza, Raffaele Grega con la lista ‘Colico di Tutti’, e terzo candidato il civico Dario D’Andrea con ‘Più Comunità’.