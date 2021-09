COLICO – Si conoscono alle Canarie, lei lo lascia e lui pubblica su Facebook le foto private della donna. 31enne spagnolo residente a Las Palmas ne risponderà al Tribunale di Lecco.

Lei, una 43enne dell’Alto Lago, aveva lavorato alcuni mesi in Spagna dove aveva conosciuto l’ex compagno. Alla fine della relazione lui ha però reagito pubblicando, su un gruppo social dedicato alla città d’origine di lei, immagini della donna in posizioni intime. La procura sostiene che l’uomo abbia offeso la reputazione della ex.