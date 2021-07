LECCO – Con 43 voti “Archeologia” si aggiudica il primo posto nel concorso fotografico 2021 “Monte Barro: la forza degli elementi”. Giugno è stato il terzo mese del concorso e il filo conduttore delle foto presentate era “La terra”.

Seconda foto classificata, con 35 voti, “Pulsatilla” mentre, ad una sola incollatura di distanza sul terzo gradino del podio a pari merito “Terra di mezzo” e “Calcare in fiore”. Una menzione speciale, infine, per la foto “Carri” – 40 i voti totalizzati – e per “Dente di cane” che ha raccolto 34 preferenze.

“Per il mese di luglio – ricordano gli organizzatori – il tema del concorso è ‘Il fuoco’ e ci aspettiamo, a conclusione del concorso, altre bellissime immagini relative al nostro Parco”.