MANDELLO DEL LARIO – Si può guarire dal Covid anche grazie a… un mandellese! Infatti, è frutto di una scoperta di Davide Corti il sotrovimab, anticorpo monoclonale che l’Oms ha raccomandato in via condizionale per il trattamento del Covid-19 lieve o moderato in pazienti ad alto rischio di ricovero, incluse persone anziane, immunocompromesse, con condizioni di base come diabete, ipertensione e obesità e non vaccinate…

Foto di https://www.ticinoscienza.ch/it/