BELLANO – Domenica 16 ottobre Bellano ospiterà la decima edizione del Campionato Nazionale CSI di corsa su strada.

Dopo Cernusco sul Naviglio, dunque, le finali nazionali di specialità rimangono in Lombardia anche per l’edizione 2022 “trovando casa” nel suggestivo scenario del lago di Como, sponda lecchese. Sarà proprio il Comitato Csi Lecco, in grande sinergia con la comunità civile e sportiva di Bellano, con il Csi nazionale e con il Csi Lombardia APS a fare gli onori di casa agli oltre 700 partecipanti alla gara podistica, in calendario domenica 16 ottobre.