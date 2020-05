MILANO – Slittano a febbraio le prime date del tour di Davide Van De Sfroos, che si sarebbe dovuto esibire al Teatro Dal Verme di Milano l’11 e il 12 maggio.

I due concerti saranno recuperati il 22 e il 23 febbraio, quando l’artista presenterà per la prima volta i brani del suo nuovo album, la cui uscita è in programma per il prossimo autunno. A distanza di sei anni da “Goga e Magoga” (2014), ultimo disco di inediti, il cantautore è infatti al lavoro per definire e registrare le tracce che comporranno la prossima raccolta di canzoni, che si promette già ricca di storie e trame particolarmente emozionanti.

I biglietti già acquistati per i due appuntamenti milanesi saranno validi anche per le nuove date.