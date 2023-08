DERVIO – Un’autovettura è terminata nel lago, per cause ancora in corso di verifica. Il fatto lungo la SP72, intorno alle 21:30 di questa sera di giovedì nel territorio comunale di Dervio.

L’unica persona a bordo è riuscita ad uscire mettendosi in salvo ed è passata subito in cura al personale del Soccorso Bellanese e dell’automedica del 118.

Il comando dei Vigili del Fuoco è intervenuto inviando sul posto un’autopompa da Bellano, la squadra nautica di Bellano e il Nucleo Saf di Lecco.

Secondo quanto ricostruito da diverse testimonianze…