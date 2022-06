LECCO – Caduto da solo dalla moto, avrebbe insultato poliziotti giunti in soccorso ed è scappato dal Pronto Soccorso, e ora deve rispondere di questi comportamenti di fronte al giudice. Sfilata di testimoni in aula, al Tribunale di Lecco, per stabilire cosa successe a G.S.G., 54enne residente a Sueglio che la sera del 26 settembre scorso perse il controllo della sua dueruote in via Valvarrone, a Dervio.