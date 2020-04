DERVIO – Con una delibera il Comune di Dervio ha ristretto le maglie per l’ottenimento dei cosiddetti “buoni spesa”, escludendone spacciatori, mafiosi ed evasori fiscali. Il buono spesa è un contributo stanziato dal Governo a sostegno dei cittadini in difficoltà economica in questo periodo di emergenza sanitaria e destinato all’esclusivo acquisto di generi di prima necessità. Spetta però a ogni Comune individuare i criteri per la distribuzione delle risorse, e in questo spazio di autonomia la giunta Cassinelli…