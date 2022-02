DERVIO – Notizia in corso di verifica e a breve aggiornata, appena giunta da Dervio: un pedone dell’età di 68 anni è stato investito poco dopo le 11 mentre faceva jogging a Corenno Plinio, in via Pietro Badoglio.

Allertati carabinieri e Vigili del Fuoco oltre ai soccorritori, purtroppo secondo quanto informa AREU non vi è stato nulla da fare e l’uomo è deceduto. Si tratta di teo Manni, imprenditore nel campo del turismo, residente da una ventina d’anni a Dervio …

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO SU LARIO NEWS: