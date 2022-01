DERVIO – “Ancora una volta mi vedo costretto a dover intervenire dopo l’incidente di questa notte a Dervio e a rispondere alle polemiche assurde di qualcuno capace di sostenere che ‘gli attraversamenti pedonali non servono a nulla’ ‘o ne sono la causa…?’. Purtroppo le cause sono altre e ben visibili, il Comune e la Provincia lavorano per cercare di garantire sicurezza a tutti e ogni attività fatta migliora la situazione anche se a qualcuno viene il mal di pancia”.

Il sindaco di Dervio Stefano Cassinelli reagisce così a ciò che sta facendo parecchio discutere nel borgo lariano, e diffondendo anche il video di quello che è accaduto…