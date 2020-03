DERVIO – Da una parte sanitari che rischiano la vita, volontari come quelli di Protezione civile che ogni giorno a Dervio lavorano per aiutare la comunità. Dall’altra spacciatori che anche in questi giorni vendono morte.

Anche ieri in Alto Lario i carabinieri hanno denunciato per una trentina di grammi di stupefacenti alcuni spacciatori che operavano a Dervio. Visto che il bosco dello spaccio è stato ripulito ora i delinquenti operano in altre zone…