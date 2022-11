DERVIO – Gran movimento questa mattina a Dervio. Dei malviventi hanno rubato il camion di una lavanderia a Tirano, giunti a Dervio lo hanno però abbandonato lasciandolo di traverso sulla SP67, per riprendere la fuga con un’automobile parcheggiata in una casa vicina. Intercettati in provincia di Milano, la loro avventura si è conclusa da lì a breve.