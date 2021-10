MILANO – Con il bando ‘Sostegno a manifestazioni sportive sul territorio lombardo’ (periodo 1° aprile 2021/31 ottobre 2021), Regione Lombardia finanzierà nel complesso lo svolgimento di 70 eventi di rilevanza regionale, nazionale e internazionale sino alla fine di questo ottobre.

“Il recente incremento di 170.000 euro alla dotazione della misura, salita a 1.170.000 euro, permette – ha chiarito Antonio Rossi, sottosegretario regionale alla Presidenza con delega a Sport, Olimpiadi 2026 e Grandi eventi – di garantire contributi a fondo perduto a 17 eventi in più, tra quelli ammessi in graduatoria, salendo dai precedenti 53 a 70″.

“Quest’iniziativa – aggiunge Rossi – si conferma di successo. Il sostegno regionale risulta spesso determinante per l’organizzazione e la buona riuscita di appuntamenti sportivi regionali, nazionali e internazionali. Manifestazioni che comportano benefici significativi per i territori ospitanti e che, al di là delle immediate ricadute economiche, si rivelano un traino formidabile per l’intero movimento sportivo regionale. Inoltre, esercitano un impatto positivo sulla propensione dei lombardi ad avvicinarsi all’attività fisica occasionale, amatoriale o agonistica”.

LE 17 NUOVE MANIFESTAZIONI AMMESSE AL FINANZIAMENTO

A seguire, l’elenco suddiviso per provincia, delle nuove manifestazioni ammesse ai finanziamenti regionali a fondo perduto grazie al bando eventi sportivi.

Bergamo: Campionato italiano regolarità gruppo 5 (moto, Bergamo, 10.000 euro), Gara golfistica nazionale (golf, Bergamo, 10.000 euro), Gran Premio Monasterolo (atletica, Monasterolo, 10.000 euro).

Brescia: 27° Trofeo Polisportiva Camignone (ciclismo, Passirano, 10.000 euro), Trofeo Città di Gardone (tennis, Gardone Val Trompia, 10.000 euro), Triathlon Città di Salò (triathlon, Salò, 10.000 euro).

Como: 40° Rally Trofeo Aci Como (auto, Como, 10.000 euro).

Milano: La grande boxe (boxe, Bollate, 10.000 euro), Camp Asteria (sport vari giovani, Milano, 10.000 euro), Catenazzone del Naviglio Grande-Piccolo Fiandre (ciclismo, Cuggiono, 10.000 euro).

Sondrio: 64° Rally Coppa Valtellina (auto, Sondrio, 10.000 euro), Granfondo Stelvio Santini (ciclismo, Bormio, 10.000 euro), EnergyRun Giro dei Laghi di Cancano (podismo, Valdidentro, 10.000 euro), Valtellina ebike festival (ciclismo, Talamona, 10.000 euro), Trofeo Valchiavenna Volley (pallavolo, Chiavenna, 10.000 euro), Ponte sul cielo run (camminata non competitiva, Sirta, 10.000 euro).

Varese: Point Fighting Cup (kickboxing, Busto Arsizio, 10.000 euro).

LE 53 MANIFESTAZIONI GIÀ AMMESSE AL CONTRIBUTO

A seguire, sempre divise per provincia, il riepilogo delle 53 manifestazioni del periodo 1° aprile-31 ottobre, patrocinate da Regione Lombardia, già ammesse in precedenza ai finanziamenti regionali a fondo perduto grazie al bando eventi sportivi.

Bergamo: Giro d’Italia Giovani Under 23 (ciclismo, Colere, 15.000 euro), Torneo Open Trofeo Fantoni Brasi Sport (tennis, Rovetta, 15.000 euro), Coppa Angelo Quarenghi (calcio, Zogno, 15.000 euro), Regata Lovere-Tavernola-Lovere (vela, Lovere, 10.000 euro), Trofeo equestre Summer Granger Tour 2021 (equitazione, Seriate, 10.000 euro), Maga Skymarathon (corsa in montagna, Serina, 10.000 euro), International Orobie SkyRaid (corsa in montagna, Fiorano al Serio, 10.000 euro), Uesse Summer Camp (calcio giovanile, Sarnico, 10.000 euro), Campionati italiani Tiro alla targa 2021 (tiro con l’arco, Bergamo, 10.000 euro), Tre sere di Dalmine (ciclismo, Bergamo, 10.000 euro), Rally del Sebino (auto, Rogno, 10.000 euro).

Brescia: Coppa del mondo e-bike enduro 71° Centomiglia internazionale del Garda (vela, Gargnano, 15.000 euro), Meringa Cup – Trofeo Alpe del Garda (vela, Tremosine sul Garda, 15.000 euro), XVII Trofeo EdilBeta (rugby, Rovato, 15.000 euro), V Trofeo Renata Bellini (rugby, Rovato, 15.000 euro), I Trofeo Rinascita Carpenedolo-Memorial Bonometti (bocce, Carpenedolo, 10.000 euro), LimoneXtreme 2021 (corsa in montagna, Limone sul Garda, 10.000 euro), Coppa del mondo e-bike enduro (ciclismo, Malegno, 10.000 euro), Run Aragosta Ka Pa Skale (corsa in montagna, Capo di Ponte, 10.000 euro), Paratico Tricolore – Grand Prix del Sebino (corsa, Paratico, 10.000 euro), Ivars Tre campanili half marathon (corsa, Vestone, 10.000 euro), Extra Pass Basketball summer camp (pallacanestro, Brescia, 10.000 euro).

Como: Trofeo Renato Malacarne (pallacanestro, Cermenate, 15.000 euro), Atp Challenger, Città di Como (tennis, Como, 15.000 euro), Targa d’oro Villa d’Este – maschile e femminile (golf, Montorfano, 10.000 euro), Tappa circuito italiano BMX (ciclismo-BMX, Olgiate Comasco, 10.000 euro), Memorial Gianni Brera (calcio, Cantù, 10.000 euro).

Cremona: Campionato Regionale Individuale Atletica Leggera e Master (atletica, Casalmaggiore, 15.000 euro), Campus Polisportivo Calcio e non solo 2021 (calcio giovanile, Spino d’Adda, 10.000 euro), 3 X Cre Memorial Robi Telli e Miky Barcella (pallacanestro, Cremona, 10.000 euro).

Lecco: Giro d’Italia Donne 2021 (ciclismo, Colico, 15.000 euro).

Mantova: Tennis Trophy Fit KinderJoy of moving – junior (tennis, Goito, 10.000 euro).

Milano: Trofei di Milano 2021, Educazione, cultura e Sport per i giovani (atletica, Milano, 15.000 euro), Ri Scatti & Danza (danza, Legnano, 15.000 euro), Campionato nazionale unificato Fight sport (sport combattimento, Milano, 10.000 euro), Run for Life Monza 2021 (corsa, Milano, 10.000 euro), Expo per lo sport 2021 (festa dello sport, Milano, 10.000 euro), Playground Milano League 2021 (pallacanestro, Milano, 10.000 euro), 7° Camuna Rally (auto, 10.000 euro), Walking Day 2021 (camminata non competitiva, Milano, 10.000 euro), Il bowling riparte – Progetto bowling e scuola Lombardia (bowling, Milano, 10.000 euro), Trofeo Fumagalli (ciclismo, Milano, 10.000 euro), Trofeo Antonietto Rancilio 2021 (ciclismo, Parabiago, 10.000 euro).

Monza Brianza: Trofeo Carnevale (rugby, Usmate Velate, 10.000 euro), Trofeo Memorial Beronni e Perego (ciclismo, Brugherio, 10.000 euro), Road to Colosseum (arti marziali, Monza, 10.000 euro).

Sondrio: Trofeo Vanoni (corsa in montagna, Morbegno, 10.000 euro), Meeting Gold Lombardia (atletica, Chiuro, 10.000 euro), Giro d’Italia Under 23, tappe in Valtellina (ciclismo, Tirano, 10.000 euro), Campionato italiano allievi e assoluti juniores e master di corsa in montagna (corsa in montagna, Lanzada, 10.000 euro).

Varese: Campionato italiano Senior pesi leggeri, pararowing Under23, Junior, Ragazzi, esordienti (canottaggio, Gavirate, 15.000 euro), Campionati italiani Master-Trofeo Secondo Mona 1903 (ciclismo, Somma Lombardo, 10.000 euro), Gran Premio Industria, Commercio, Artigianato Carnaghese (ciclismo, Carnago, 10.000 euro). (LNews)