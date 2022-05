BELLANO – Torna a cantare sulle rive del Lario Davide Van De Sfross, che il prossimo 8 luglio farà tappa all’eliporto di Bellano nella quarta serata del suo tour “Live estate 2022“.

Sarà l’occasione perfetta per ballare sulle note dei brani simbolo del repertorio dell’artista, un best of che miscela i grandi successi del passato con incursioni nell’ultimo progetto discografico Maader Folk.