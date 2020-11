MANDELLO DEL LARIO – “Dopo 5 anni di attesa abbiamo finalmente ottenuto via libera per le fermate di tutti i treni diretti nelle stazioni di Bellano (già presenti), Varenna (riprisitino di un paio di fermate eliminate qualche anno fa) e Mandello del Lario, dove i diretti fermavano solo per un paio di orari verso Milano in primissima mattinata e nel tardo pomeriggio”. Lo comunica il sindaco di Mandello Riccardo Fasoli.