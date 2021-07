MILANO – A partire dalle 14 di oggi, giovedì 15 luglio, sarà ripristinata la circolazione all’interno della galleria Fiumelatte, dal km 70,300 al km 72,000, in direzione Svizzera. La chiusura si è resa necessaria a partire dalla mattinata del 13 luglio a seguito dell’incendio sviluppatosi per un autobus in avaria.

Nel dettaglio, il transito dei veicoli in direzione nord verrà consentito sulla corsia di marcia o su quella di sorpasso…