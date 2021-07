BELLANO – Un autobus si è incendiato nella galleria di Fiumelatte, lungo la strada statale 36.

Ancora poco chiare le dinamiche e le cause del rogo che avrebbe avvolto, nel territorio comunale di Bellano, un pullman. Ad essere coinvolte nell’incidente sarebbero anche tre persone (non a bordo del mezzo),ma non risultano fortunatamente feriti.

Sul posto, oltre a 5 squadre dei Vigili del Fuoco di Lecco e del Distaccamento di Bellano e ai sanitari del 118, anche gli agenti della Polizia Stradale che hanno provveduto a chiudere la strada al fine di consentire le operazioni di soccorso.

Seguiranno aggiornamenti appena disponibili