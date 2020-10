DERVIO – Riceviamo e pubblichiamo la comunicazione firmata da Davide Vassena, capogruppo di “Insieme per Dervio”. Stando a quanto dice il membro dell’opposizione, sarebbe imminente la costruzione di un forno crematorio vicino al cimitero, utile per tutto il territorio provinciale: una notizia che non ha fatto felice la minoranza, che pare non sia stata coinvolta nella decisione.

Alcune persone ci hanno riferito informazioni certe su un progetto che la Giunta Cassinelli starebbe portando avanti da mesi, totalmente all’insaputa della popolazione, del consiglio comunale e di qualsiasi organo di partecipazione democratica. Si tratta della costruzione a Dervio di una grande struttura per la cremazione dei defunti, dotata di più forni crematori, che verrebbe realizzata vicino al cimitero (espropriando terreni di proprietà privata) e servirebbe almeno tutta la provincia di Lecco….