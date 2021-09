ABBADIA LARIANA – Il Civico Museo Setificio Monti ospita la mostra personale dell’artista Caterina Notte con le opere della serie fotografica “Predator” con opere dal 2010 al 2021.

In questa occasione sarà visibile in anteprima l’opera Predator#220 nella quale le bende che avvolgono la figura sono unite ad una corda di fili di seta dell’800 provenienti dal torcitoio del Civico Museo Setificio Monti. Nel momento in cui lo spettatore ha la reazione a retrocedere, a fare un passo indietro, è lì che capisce il vero senso della foto, il soggetto fotografato e guardato è più forte di chi guarda.