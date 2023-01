OLIVETO LARIO – Maggioranza in crisi a Oliveto Lario. Per due sedute consecutive – lunedì scorso e ieri sera – è “saltato” il consiglio comunale di Oliveto e la poltrona del sindaco Bruno Polti (in copertina) è a rischio.

Le minoranze consiliari si sono appellate al Prefetto, mentre il gruppo di maggioranza è diviso – dopo il passaggio di Polti dal centro destra al terzo polo, fiancheggiando la lista civica della candidata alla Regione Lombardia Letizia Moratti.

A pochi mesi dalla scadenza c’è quindi il rischio dello scioglimento anticipato del consiglio comunale di Oliveto.

P. A.

