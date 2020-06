COLICO – Un 35enne indiano, in treno in prossimità di Colico, ha approfittato della distrazione di un 12enne per rubargli il cellulare. Il giovane si era alzato per andare in bagno, dimenticando però il telefono sul sedile, e al ritorno l’apparecchio era sparito. I sospetti sono ricaduti sull’uomo il quale tuttavia ha negato ogni addebito. Il ragazzino si è quindi rivolto al capotreno, che a suo volta ha allertato la Polfer.

Il 35enne è stato così fermato e interrogato, nascosto nei pantaloni aveva il telefono rubato ed un coltello a serramanico. Gli agenti lo hanno quindi denunciato sia per furto aggravato che per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.