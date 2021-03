OLIVETO LARIO – I Vigili del Fuoco del comando provinciale di Lecco sono intervenuti con squadre giunte da Lecco e Valmadrera in via Garibaldi a Oliveto Lario, per l’incendio di una autovettura – andata completamente distrutta dalle fiamme.

L’intervento dei pompieri sul posto è durato circa un’ora.

Ulteriori aggiornamenti appena disponibili.

RedCro