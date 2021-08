MANDELLO DEL LARIO – I Carabinieri della Compagnia CC di Lecco hanno tratto in arresto K.M., 20enne, cittadino ucraino, domiciliato in provincia di Milano e noto alle Forze di Polizia, per furto in abitazione.

I Carabinieri hanno sorpreso il giovane intorno alle tre della notte, subito dopo aver asportato due biciclette dall’interno di un garage di Mandello, “previa forzatura della saracinesca”.

Per lo stesso reato sono stati deferiti a piede libero alla autorità giudiziaria altri due connazionali del…

