LIERNA – I Carabinieri della stazione di Lecco hanno arrestato un minore, originario del Marocco, in Italia senza fissa dimora, per furto aggravato in danno di due esercizi commerciali.

I Carabinieri hanno sorpreso il minorenne subito dopo che lo stesso, dopo aver infranto la porta d’ingresso di una farmacia di Lierna, aveva asportato dall’interno dei locali un computer portatile e denaro contante per circa 150 euro.