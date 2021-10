CANTÙ – Andrea Marzorati, 32 anni, nato e residente a Cantù, è l’involontario protagonista dell’incredibile episodio di cronaca “stradale” andato in scena l’altroieri nella zona del Trivio di Fuentes, quell’incrocio tra le provincie di Como, Sondrio e Lecco in cui stava viaggiando col suo furgone – che ha seriamente rischiato di scontrarsi con un’automobile in transito clamorosamente contromano.

Il canturino stava compiendo il suo giro di consegne (distribuisce bevande fredde e calde). “Ho molti clienti in Valtellina, faccio su e giù spesso in quella zona”, racconta