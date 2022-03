BELLANO/OLGINATE – Lario Reti Holding ha ottenuto l’autorizzazione al riutilizzo delle acque depurate dagli impianti di Bellano ed Olginate che, grazie all’accordo di collaborazione stretto con Silea – la società gestore del ciclo integrato dei rifiuti in Provincia di Lecco – saranno utilizzate per

la ricarica delle spazzatrici stradali.

Il progetto ha inizio da questi due depuratori in quanto il ciclo di trattamento esistente – ultrafiltrazione con membrane a Bellano e filtrazione seguita da disinfezione con UV a Olginate – garantisce una qualità degli scarichi già idonea al riuso, raggiungendo i limiti di qualità più stringenti richiesti rispetto a quelli normalmente applicati sulle acque reimmesse in natura. I lavori necessari alla realizzazione delle linee di trasporto delle acque depurate in zone accessibili alle spazzatrici stradali e al posizionamento delle colonnine di ricarica inizieranno nel corso della primavera, con un valore di investimento pari a circa 25.000 euro.

“Siamo molto soddisfatti – commenta Lelio Cavallier, presidente di Lario Reti Holding – con queste due autorizzazioni viene avviato un percorso che consentirà di contenere i costi operativi di entrambe le società, riducendo al contempo i consumi di acqua potabile. Si tratta di un progetto pilota; in base ai risultati potrebbe estendersi ad altri depuratori come quelli di Nibionno, Osnago, Barzio, Colico Monteggiolo e Valmadrera. In un periodo storico in cui gli effetti dei cambiamenti climatici sono palpabili, questo progetto rappresenta un segno tangibile del nostro impegno verso l’economia circolare”.

“Questo progetto è un esempio di collaborazione virtuosa tra public utilities del territorio. La riduzione del consumo di risorse naturali nei nostri servizi, così come l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili, sono obiettivi chiave alla base del percorso di sostenibilità ambientale su cui stiamo lavorando. Utilizzare acqua depurata in sostituzione di acqua potabile, è il modo con cui estendere ed applicare i principi dell’economia circolare, tipicamente associata al riciclo dei rifiuti, anche ai servizi di pulizia strade” continua Domenico Salvadore, presidente di Silea.

I lavori di realizzazione dei sistemi di ricarica saranno completati durante l’estate, con il posizionamento della colonnina di distribuzione di Olginate all’interno della ricicleria (centro di raccolta comunale) e, a Bellano, nel parcheggio sul lungolago connesso al depuratore esistente.