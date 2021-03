COLICO – Il gioiello incastonato fra il lago e le montagne dell’alto Lario ha centrato un risultato straordinario al termine della decima edizione de “I Luoghi del Cuore” del Fondo Ambiente Italiano.

L’esito per l’antico mulino recuperato a Villatico, nel Comune di Colico, è una conferma degli sforzi fatti fino a qui per il suo restauro, ma anche un nuovo passo avanti verso i prossimi traguardi: i 2.385 voti ricevuti dal molino Maufet gli conferiscono il riconoscimento di “Luogo del Cuore Fai” e danno ai promotori del progetto l’opportunità di candidarlo ad un bando, in via di pubblicazione, che permetterà di procedere con ulteriori interventi di valorizzazione e restauro.