MANDELLO DEL LARIO – Sei mandellesi deceduti a causa del Covid-19, due in più dell’ultimo dato noto. Lo ufficializza il sindaco Riccardo Fasoli nel quotidiano bollettino chiedendo ai concittadini un pensiero per loro e per le famiglie colpite dal lutto. A tal proposito anche Mandello parteciperà al minuto di silenzio martedì 31 marzo.

I casi colpiti dalla pandemia in città sono in tutto 26, dei quali 6 in ospedale mentre gli altri si trovano in isolamento nella proprio abitazione e le loro condizioni sono in netto miglioramento.

Il sindaco rinnova l’invito a evitare di incontrarsi, anche tra parenti che non vivono nella stessa casa, oltre a rispettare le regole di sicurezza già più volte ribadite. Per quanto riguarda i contributi buoni-spesa annunciati dal Governo, sono in corso di determinazione i metodi di assegnazione.