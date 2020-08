MANDELLO – “L’ultimo bollettino era datato 12 giugno. Riprendo la comunicazione in quanto abbiamo in paese nuovi casi da Codiv 19” commenta laconicamente il sindaco Riccardo Fasoli, nel testo in cui aggiorna sullo status dell’epidemia in paese e sui provvedimenti in corso.

Sono un paio i positivi, entrambi non ricoverati. Si tratta di due casi da rientro dall’estero.

“In questa fase della pandemia non ci sono particolari restrizioni di movimento, ma …

TUTTI I PARTICOLARI SU LARIO NEWS: