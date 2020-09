MANDELLO DEL LARIO – Sono nove i mandellesi attualmente positivi al Coronavirus, due dei quali ospedalizzati mentre negli altri casi si tratta di persone asintomatiche rientrate dall’estero.

Sale così a 55 il numero dei cittadini che hanno contratto il Covid-19 dall’inizio della pandemia.

Ad aggiornare i numeri è il sindaco Riccardo Fasoli che ricorda anche che è tuttora consigliato fissare un appuntamento per accedere agli uffici comunali. Accedervi senza appuntamento è possibile solo dopo il via libera dello sportello segreteria/protocollo. Non vi è invece necessità di appuntamento per i servizi scolastici o per il ritiro e consegna dei libri in biblioteca.