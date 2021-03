MANDELLO DEL LARIO – Anche quest’ anno l’Amministrazione Comunale ha pensato di accogliere i neonati mandellesi con alcuni doni. I neogenitori hanno trovato nella loro cassetta della posta una busta contenenti le congratulazioni del sindaco per essere atterrati sul pianeta genitori e l’invito a passare dal Comune per ritirare la pigotta del progetto Unicef, progetto avviato da tempo, e due libri con un cd legati al progetto Nati per leggere che invece ha preso il via quest’anno.