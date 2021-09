MANDELLO DEL LARIO – “Il marchio Moto Guzzi è in ottima salute, abbiamo toccato il record di vendite e resterà in Italia per i prossimi 100 anni”. Sono le parole di Michele Colaninno, responsabile sviluppo e innovazione del gruppo Piaggio, presentando il progetto di ristrutturazione della nuova fabbrica. Ideato dall’archistar statunitense Greg Lynn, lo stabilimento sarà pronto entro due anni.