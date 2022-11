PERLEDO – Ormai da due giorni non si cerca più Alberto Ongania, il 53enne di Perledo scomparso dallo scorso venerdì 11 novembre.

La famiglia auspicava che i tabulati telefonici potessero suggerire qualche indizio per orientare le ricerche, tuttavia le norme a tutela della privacy impediscono di ricorrere a quello strumento. Non volendo darsi per vinti, il fratello di Alberto, Renato, oggi ha fatto appello al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella chiedendo una deroga al Decreto per gli epilettici, in modo tale che il Tribunale possa acquisire i dati delle comunicazioni avute dal perledese nei momenti precedenti alla sparizione.