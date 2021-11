LECCO – Eala Della Morte è stata assolta perché non è stata raggiunta la prova. Questa la sentenza del giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Lecco Salvatore Catalano in merito ai fatti del 26 aprile 2020 che portarono alla morte in un appartamento di Colico Riccardo Micheli, 18enne di Piantedo, e Daniel Ghedin, 19enne di Sorico.