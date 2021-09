TOKYO (JPN) – Si conclude con la Finale B del KL3 200 metri il viaggio del canoista Kwadzo Klokpah alle paralimpiadi di Tokio.

“Ho concluso le mie olimpiadi in terza posizione in finale B, 11° a livello olimpico – commenta il derviese -. Se ieri ero rammaricato per la batteria, oggi ho solo da gioire ed essere orgoglioso di me stesso. In semifinale ho realizzato il mio miglior tempo in assoluto, 42”854, in finale ci sono arrivato quasi vicino, ma purtroppo ho avuto un problema tecnico a metà gara che mi ha fatto perdere il ritmo, va bene così perché ho fatto due gare eccezionali e sono felice così”.