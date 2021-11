PERLEDO – Urla, vasi che volano e si rompono, insulti e un’aggressione in piena regola nei confronti di un anziano. Una donna non residente in paese di circa 50 anni, alterata per motivi ancora da individuare, è stata protagonista di un movimentato pomeriggio in un bar di Olivedo, frazione di Perledo.

Ad avere la peggio una donna di 73 anni che stava dietro il bancone, per la quale si è reso necessario l’intervento un’ambulanza con successivo trasporto all’ospedale di Gravedona per accertamenti. Non sarebbe comunque in condizioni gravi.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, stando alle prime informazioni la donna non sarebbe nuova a episodi del genere. Si tratta di persona nota, sembra con precedenti episodi violenti ai danni dello stesso locale. Si sarebbe agitata al diniego del bicchiere di vino ordinato – pare viga per lei il divieto di consumo di alcolici.

RedCro