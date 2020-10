SORICO (CO) – Nella riserva naturale regionale Pian di Spagna-Lago di Mezzola, per far fronte all’emergenza cinghiali e nutrie sono in corso gli interventi da parte degli agenti delle Polizie locali competenti per il controllo numerico, attraverso strumenti messi a disposizione della riserva stessa (altane mobili e altro per garantire la sicurezza delle operazioni).

Per l’emergenza cervi, sono stati posizionati i dissuasori sulla Sp 4 Valeriana e a lavori completati saranno poti anche sulla SS 340 (dove vige per il cantiere il limite dei …

