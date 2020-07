ABBADIA LARIANA – In seguito a spiacevoli atti vandalici avvenuti la scorsa notte che hanno portato a una situazione di potenziale pericolo per l’incolumità pubblica, il Comune di Abbadia Lariana ha deciso di chiudere con la massima urgenza il parco pubblico in località Pradello, fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza.

In particolare, si segnalano la rimozione della cartellonistica obbligatoria e dei cerchi predisposti per il distanziamento sociale, il danneggiamento di beni di proprietà del gestore, la presenza di rifiuti potenzialmente pericolosi come frammenti di vetro.