ISTANBUL (TURCHIA) – Da oltre 6 anni è direttore stabile del Teatro dell’Opera di Istanbul dove ha anche ricoperto la carica di direttore musicale. Abbiamo raggiunto il bellanese Roberto Gianola per sapere come si sta preparando e quale atmosfera si respira in questo periodo difficile anche in Turchia.

Diciamo che non sono partito con il massimo dell’entusiasmo. La situazione anche in Turchia non è delle migliori sotto il profilo sanitario, tuttavia avendo un contratto non potevo e non volevo neanche sottrarmi ai miei doveri. Anzi, è sempre un onore per me aprire la stagione, quest’anno con un opera di una bellezza infinita: Il Tabarro di Giacomo Puccini.

Che situazione ha trovato a Istanbul?