Rubrica. Come si accoglie un cane adottato: i consigli dell’esperta

GERA LARIO (CO) – Laura Siniscalco, educatore cinofilo con attestato di riabilitazione comportamentale, tecnico di socializzazione e tecnico dog balance, è originaria di Lecco e vive ad Abbadia Lariana.

Da diverso tempo opera come professionista sotto forma di volontariato, nella struttura zoofila Il silenzio degli invisibili a Gera Lario. La struttura, gestita dall’associazione di tutela animale omonima, si occupa di rilevare gratuitamente i cani dai canili gravemente sovraffollati, di riequilibrarli, educarli e portarli in adozioni fatte in sicurezza…

