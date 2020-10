BELLANO – Quinto episodio della rubrica scolastica affidata alla pedagogista clinica Claudia Ferraroli. L’argomento centrale di questa puntata sarà l’importanza degli animali e gli insegnamenti che questi possono dare ai bambini.

Animali in classe

In classe ho chiesto ai bambini di scrivere come potrebbe essere la loro scuola ideale, cosa dovrebbe avere assolutamente per essere accogliente, intrigante, un luogo felice.

Ne è uscita la descrizione di un luogo con spazi per il movimento (una piscina in primis, ma anche un campo da calcio), spazi per il gioco libero, per degustare dolci e, a grande maggioranza, che preveda la convivenza con gli animali. Un vero e proprio zoo o fattoria in cui animali e bambini possano coabitare. Cani, gatti, pesci, ma anche zebre, cavalli e giraffe!

In realtà in numerose scuole sono stati fatti progetti…