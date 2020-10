Rubrica. Pedagogia, l’importanza di giocare e mettersi in gioco

BELLANO – Nuova settimana, nuova puntata della rubrica affidata alla pedagogista clinica Claudia Ferraroli.

La didattica che sa mettersi in gioco

Il gioco è un’esperienza complessa e coinvolgente che permette ai bambini di essere protagonisti di un’attività che è vissuta in maniera piacevole e positiva, auto-motivante, intrigante e relazionata alla realtà circostante. Il gioco è inteso come piacere e desiderio di fare. È una attività che il bambino fa volentieri e su cui riesce a concentrarsi anche per lungo tempo.

Il gioco pertanto possiede tutte le caratteristiche affinché, grazie ad esso, si realizzi una didattica che stimoli un apprendimento efficace e duraturo.

L’apprendimento del resto è una conquista interiore…