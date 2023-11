BELLANO – È scomparso da una settimana, senza telefono e senza i farmaci che dovrebbe assumere. “Potrebbe parlare da solo ma non è aggressivo”.

L’appello arriva da Bellano, paese di residenza di Alvin Kevin Presti, 40enne che lo scorso sabato 28 ottobre si è allontanato da casa e da allora non ha più dato notizie. L’uomo soffre di disagio psichico, motivo per cui frequenta la Comunità riabilitativa ad elevata assistenza, “ma non è aggressivo, potrebbe semplicemente parlare da solo” si legge nella scheda diffusa da Penelope Onlus (l’associazione nazionale delle famiglie e degli amici delle persone scomparse).