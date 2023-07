COLICO – Continuano le ricerche in alto lago di una persona scomparsa da ieri, venerdì. Sul posto i Vigili del Fuco con squadre Tas (topografia applicata al soccorso), una squadra nautica da Bellano e sommozzatori di Milano che stanno impostando le attrezzature per la ricerca strumentale anche in profondità.

LEGGI ANCHE